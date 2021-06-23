Террористов уличили в использовании игр для отработки нападений

Террористические группировки создают компьютерные игры с имитацией терактов. Пользователи оказываются включены в игровые ситуации совершения таких преступлений. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

По его словам, в особой группе риска находится молодежь. Террористы ведут психологическую обработку в игровых чатах и в соцсетях, сообщил ТАСС.

«Более того, исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма», — сказал он, выступая на открытии IX Московской конференции по международной безопасности.

Ранее Бортников заявлял, что террористы используют чаты в видеоиграх для обмена сообщениями. Такой канал связи позволяет им скрывать подлинный смысл информационного обмена.

Усиливают свою техническую оснащенность и киберподразделения международных террористических организаций. Они активно применяют информационные технологии в своих целях, осваивают интернет-коммуникацию и криптовалюты.

Во время теракта в Париже в 2015 году террористы могли использовать для связи PlayStation3 из-за шифрованных коммуникационных протоколов. Приставки были изъяты полицией в северо-западной брюссельской коммуне Моленбек и парижском предместье Сен-Дени.