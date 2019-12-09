  • «Террористов брать приехали?» Отец хоккеиста Зайцева раскрыл подробности визита полиции

    09 декабря 2019, 15:09

    Анатолий Минкин, Иван Степанов

    Новый виток скандала начался в связи с распределением детей между хоккеистом клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Никитой Зайцевым и его бывшей женой Маргаритой. Mash опубликовал видео, на котором полиция приехала к дому родителей спортсмена с требованием открыть ворота, но на их просьбу никто не отреагировал. Как пояснил «360» отец хоккеиста Игорь Зайцев, ролик появился только для шумихи.
    «Террористов брать приехали?» Отец хоккеиста Зайцева раскрыл подробности визита полиции

    Он отметил, что все произошло еще в ноябре, в тот день, когда его сын забрал дочерей у бывшей жены. Однако видео разошлось только сейчас, чтобы было побольше шумихи, которая выгодна бывшей жене его сына. По словам Игоря Зайцева, сначала к его дому приехала Маргарита вместе со своим адвокатом.

    «Там вся компания была подвыпита. Маргарита и адвокат Бадамшин в пять утра приехали и разбили нам все ворота ногами. Как нам сообщили, они всю ночь где-то гуляли и обсуждали свой вопрос, а под утро они решили приехать», — пояснил отец хоккеиста.

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    Когда нежданным гостям никто не открыл, они вызвали на место полицию.

    «Они приехали к дому. Зачем-то говорили в громкоговоритель. Они террористов брать приехали? <…> Полицейский кричал: „Выходите, откройте дверь“. Я не очень понимаю, что мотивировало этого полицейского, когда он в пять утра орал. Если приехал брать террористов, то сноси все и вылетай. Очень странно себя повел сотрудник полиции», — поделился Игорь Зайцев.

    Он пояснил, что в итоге с ним связались соседи, которые поинтересовались, что происходит и почему вокруг такой шум. В итоге он позвонил в отдел и пояснил, что девочки находятся по месту своей прописки и никакой проблемы в этом нет.

    Игорь Зайцев сам приехал в отдел полиции, где ему вручили отказ от постановления о возбуждении уголовного дела по заявлению Маргариты и принесли извинения за неправильные действия сотрудника полиции.

    Игорь Зайцев пояснил, что девочек никто не прятал и Маргарита прекрасно знает, где они находятся в данный момент.

    «Еще раз повторяю: никто детей у нее не крал, не отнимал. Все было сделано законно. Она прекрасно знает, где мы живем, как мы живем. Но в четыре часа утра, если она приедет, ее точно никто не впустит», — подчеркнул он. Также Игорь Зайцев подчеркнул, что видео появилось в Сети только для пиара, так как снято оно было давно, а выставили его только на днях. Также он отметил, что в ближайшее время дело передадут в суд, который должен разобраться в вопросе с кем останутся дети.

    Адвокат Маргариты Зайцевой Сергей Бадамшин заявил, что не намерен комментировать это дело. «Я не подтверждаю, не опровергаю и не общаюсь по подобным делам», — пояснил он.

    Ранее стало известно, что хоккеист Никита Зайцев обвинил бывшую жену Маргариту в изменах и забрал детей. По словам бывшей супруги, где сейчас находятся ее дочери, она не знает. Отец спортсмена Игорь Зайцев заявил, что девочки постоянно жили в его доме или у отца. Интерес Маргариты к возвращению детей он объяснил желанием получить алименты.