«Террористов брать приехали?» Отец хоккеиста Зайцева раскрыл подробности визита полиции

Он отметил, что все произошло еще в ноябре, в тот день, когда его сын забрал дочерей у бывшей жены. Однако видео разошлось только сейчас, чтобы было побольше шумихи, которая выгодна бывшей жене его сына. По словам Игоря Зайцева, сначала к его дому приехала Маргарита вместе со своим адвокатом.

«Там вся компания была подвыпита. Маргарита и адвокат Бадамшин в пять утра приехали и разбили нам все ворота ногами. Как нам сообщили, они всю ночь где-то гуляли и обсуждали свой вопрос, а под утро они решили приехать», — пояснил отец хоккеиста.

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Когда нежданным гостям никто не открыл, они вызвали на место полицию.

«Они приехали к дому. Зачем-то говорили в громкоговоритель. Они террористов брать приехали? <…> Полицейский кричал: „Выходите, откройте дверь“. Я не очень понимаю, что мотивировало этого полицейского, когда он в пять утра орал. Если приехал брать террористов, то сноси все и вылетай. Очень странно себя повел сотрудник полиции», — поделился Игорь Зайцев.

Он пояснил, что в итоге с ним связались соседи, которые поинтересовались, что происходит и почему вокруг такой шум. В итоге он позвонил в отдел и пояснил, что девочки находятся по месту своей прописки и никакой проблемы в этом нет.

Игорь Зайцев сам приехал в отдел полиции, где ему вручили отказ от постановления о возбуждении уголовного дела по заявлению Маргариты и принесли извинения за неправильные действия сотрудника полиции.

Игорь Зайцев пояснил, что девочек никто не прятал и Маргарита прекрасно знает, где они находятся в данный момент.

«Еще раз повторяю: никто детей у нее не крал, не отнимал. Все было сделано законно. Она прекрасно знает, где мы живем, как мы живем. Но в четыре часа утра, если она приедет, ее точно никто не впустит», — подчеркнул он. Также Игорь Зайцев подчеркнул, что видео появилось в Сети только для пиара, так как снято оно было давно, а выставили его только на днях. Также он отметил, что в ближайшее время дело передадут в суд, который должен разобраться в вопросе с кем останутся дети.

Адвокат Маргариты Зайцевой Сергей Бадамшин заявил, что не намерен комментировать это дело. «Я не подтверждаю, не опровергаю и не общаюсь по подобным делам», — пояснил он.

Ранее стало известно, что хоккеист Никита Зайцев обвинил бывшую жену Маргариту в изменах и забрал детей. По словам бывшей супруги, где сейчас находятся ее дочери, она не знает. Отец спортсмена Игорь Зайцев заявил, что девочки постоянно жили в его доме или у отца. Интерес Маргариты к возвращению детей он объяснил желанием получить алименты.