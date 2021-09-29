Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о возросшей террористической угрозе для России. Он указал на необходимость усилить работу по выявлению и блокированию экстремистов, которые могут проникнуть на территорию СНГ.

По его словам, в настоящее время серьезно возросли риски проникновения на территорию Содружества людей, которые могут быть причастны к террористической деятельности. Это требует наращивания усилий по их выявлению в местах пересечения границ, сообщило Ura.ru.

Глава Генпрокуратуры также обратил внимание на сохранение опасности возобновления поставок оружия и наркотиков из Афганистана.

«Как показывает практика, финансирование таких видов криминальной деятельности все чаще осуществляется посредством криптовалют и использования виртуальной среды», — отметил он.

Накануне в Генпрокуратуре сообщили о рабочем визите Краснова в Ташкент 29 сентября. Там он проведет переговоры с генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым. На следующий день Краснов посетит Душанбе. В столице Таджикистана запланированы переговоры с лидером республики Эмомали Рахмоном и генпрокурором страны Юсуфом Рахмоном.