Эксклюзив 20 января 2023, 19:11 Террористические атаки Украины в Крыму развязали руки России Аналитик Гуреев: в случае новых диверсий Украины ответ России не заставит себя ждать РИА «Новости»

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Председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в случае новых ударов Украины при поддержке США по полуострову ответ последует незамедлительный. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев в беседе с «360» пояснил высказывание политика. По его словам, опасения главы парламента Крыма вполне понятны.

Защита Крыма

Украина имеет технические возможности наносить удары, чем власти страны периодически пользуются. Однако, отметил Гуреев, российская система противовоздушной обороны довольно эффективно работает в небе над Крымом. Поэтому на территории полуострова на сегодняшний день нет терактов.

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Аналитик напомнил, что прецеденты уже были. Речь идет о взрывах на Крымском мосту в октябре 2022 года. Эксперт подчеркнул, что атака со стороны Украины была именно террористической.

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Действия со стороны Украины позволили России развязать руки в вопросах ударов по энергетической инфраструктуре. И Украина получила куда большие повреждения, нежели разрушение Крымского моста. Сегодня по Крымскому мосту уже начинается автомобильное движение. Последствия этих террористических атак уже ликвидированы. Данила Гуреев аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов

Украина ничему не научилась

Он заверил, что для Украины ответная реакция России не стала уроком. Но на сегодняшний день все понимают, что в случае повторных атак со стороны киевского режима российские власти ответят соответствующе.

«Если Украина повторно сделает подобного рода террористические акты, либо каким бы то ни было иным способом попытается навредить субъектам России, то ответ России не заставит себя долго ждать. У РФ есть рычаги и инструменты воздействия на территорию Украины. <…> Это предупреждение [главы крымского парламента] <…> так и стоит расценивать, потому что „еще раз попробуйте, еще раз получите“», — добавил аналитик.

Пока не затронули украинские железнодорожные узлы, не наносили удары высокоточным оружием по объектам государственного управления, в здание СБУ (Совет безопасности Украины — прим. ред.) ни разу не прилетала ракета, заключил Гуреев.

Источники газеты The News York Times сообщили, что в Белом доме думают о дополнительных поставках вооружения на Украину, чтобы те ударили по Крыму. Эти данные косвенно подтвердили в Пентагоне. Заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх сказала, что Соединенные Штаты поддержат возвращение утраченных территорий любыми средствами.