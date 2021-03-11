Террориста-смертника ликвидировали в Дагестане

В Махачкале нейтрализовали планировавшего теракт бандита. Рядом с ним нашли «пояс смертника». Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Пострадавших среди гражданских и потерь среди силовиков в результате спецоперации в Махачкале нет, на месте перестрелки нашли оружие и «пояс смертника».

«В Дагестане в ходе КТО нейтрализован бандит, планировавший совершить террористический акт. На месте перестрелки обнаружено оружие, боеприпасы и СВУ», — сообщили в НАК.

В ведомстве отметили, что сейчас сотрудниками органов безопасности осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Пресс-служба НАК опубликовала видео с места проведения операции. На нем видно, как вооруженные сотрудники спецслужб окружили дом предполагаемого бандита. Ведомство ранее сообщило, что преступнику предложили сложить оружие и сдаться, но в ответ он открыл огонь по правоохранителям.

Утром в Дагестане была получена информация о подготовке преступления одним из сторонников международной террористической организации. После начальник ФСБ по региону принял решение ввести режим КТО в административных границах Советского района Махачкалы.