  • Террориста на Лондонском мосту остановил повар бивнем нарвала

    01 декабря 2019, 10:30

    Андрей Иванов

    Одним из оказавших сопротивление террористу Усману Хану на Лондонском мосту оказался повар по имени Лукаш. Когда преступник начал резать людей, он снял висевший над входом Гильдии рыботорговцев бивень нарвала и поспешил на помощь. Об этом пишет The Guardian.
    Террориста на Лондонском мосту остановил повар бивнем нарвала

    По данным издания, бивень китообразного животного был 1,5 метра длиной. Вместе с Лукашем в бой с преступником также вступил бывший заключенный Джеймс Форд. Он поливал террориста из огнетушителя. Еще одним смельчаком оказался гид Томас Грей — он смог повалить Хана на землю и выбил из его руки один из ножей.

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    Инцидент на Лондонском мосту произошел 29 ноября. Вышедший недавно из заключения Усман Хан привязал к телу муляж бомбы, вооружился двумя ножами и отправился на встречу бывших заключенных в рамках реабилитации. Ранее его приговорили к 16 годам за причастность к терроризму, но за хорошее поведение отпустили.

    Во время мероприятия он зарезал двух человек, а потом выбежал на мост, где нанес ранения пятерым прохожим. Полицейские застрелили Хана.