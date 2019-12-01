Террориста на Лондонском мосту остановил повар бивнем нарвала

По данным издания, бивень китообразного животного был 1,5 метра длиной. Вместе с Лукашем в бой с преступником также вступил бывший заключенный Джеймс Форд. Он поливал террориста из огнетушителя. Еще одним смельчаком оказался гид Томас Грей — он смог повалить Хана на землю и выбил из его руки один из ножей.

Повар, гид и бывший заключенный стали героями Лондона. Они задержали террориста на мосту Подробнее

Инцидент на Лондонском мосту произошел 29 ноября. Вышедший недавно из заключения Усман Хан привязал к телу муляж бомбы, вооружился двумя ножами и отправился на встречу бывших заключенных в рамках реабилитации. Ранее его приговорили к 16 годам за причастность к терроризму, но за хорошее поведение отпустили.

Во время мероприятия он зарезал двух человек, а потом выбежал на мост, где нанес ранения пятерым прохожим. Полицейские застрелили Хана.