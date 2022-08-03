Территорию Сытного рынка в Петербурге благоустроят

Территорию Сытного рынка в Петербурге ждет благоустройство, первый этап реконструкции будет завершен уже осенью. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Ларьки переделают в современные павильоны с витринами, на территории установят скамейки для отдыха, а также добавят дополнительные проходы на внутреннюю территорию.

Концепцию благоустройства разработали совместно с агентством «Нескучный сад», которое проектировало общественное пространство на набережной Карповки и пляж у Верхнего Суздальского озера. Проект реализуют на средства собственника.