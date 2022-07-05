Территорию около посольства Великобритании в Москве назвали площадью ЛНР

Безымянная территория между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат получила название площадь Луганской Народной Республики. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщается на официальном сайте правительства города.

В ведомстве отметили, что новая площадь расположена около посольства Великобритании.

«Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат — вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование — площадь Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении мэрии.

Голосование по выбору места для расположения площади Луганской Народной Республики провели в проекте «Активный гражданин». Свое мнение высказали более 100 тысяч москвичей, более половины из которых выбрали территорию около посольства Великобритании.

В конце июня территория около посольства США в Москве получила название площадь Донецкой Народной Республики. Прошлый адрес расположения американской дипмиссии — Большой Девятинский переулок — аннулировали.