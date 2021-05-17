Территорию казанских школ до конца года будут охранять сотрудники МВД

Охрану в казанских школах до конца года усилят за счет сотрудников опорных пунктов охраны общественного порядка районных подразделений по делам несовершеннолетних. Территории, прилегающие к общеобразовательным учебных заведениям, будут патрулировать сотрудники МВД.

Такое решение приняли после массового расстрела детей и преподавателей в казанской школе № 175. Об этом сообщила интернет-газета «Реальное время».

«Та система безопасности, которая была в 175-й школе, сработала, пожарная сигнализация, все 54 камеры видеонаблюдения, система оповещения, металлоискатель. Директор школы смогла предупредить через громкоговоритель, сигнал получили, что спасло десятки жизней», — передало издание слова мэра города Ильсура Метшина.

Метшин отметил, что этого оказалось недостаточно для предотвращения трагедии, которая стала вызовом всей образовательной системе России. Мэр Казани обратился к представителям управления образования принять активное участие в разработке единого стандарта системы безопасности для школ.

Во вторник, 11 мая, 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, в которой до этого учился. Он убил девять человек и ранил 23.