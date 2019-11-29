Территория опережающего развития появилась в Тулуне

Тулун сильно пострадал после двух мощных паводков, которые накрыли город летом. Разрушения начали восстанавливать и теперь создали территорию опережающего развития (ТОР). Это поможет установить льготы и открыть новые предприятия.

Число жертв наводнений в Иркутской области выросло до 26 Подробнее

«Вчера на правительственной комиссии вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что подписано постановление по ТОР в Тулуне. На город будут распространяться все предусмотренные законом налоговые льготы», — рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Цитату приводит «Интерфакс».

По его словам, в ТОР должны войти шесть компаний, которые создадут для людей более 650 рабочих мест. Также они планируют открыть новые проекты и инвестировать порядка 1,5 миллиарда рублей.

Региональные власти заявили, что в Тулуне можно построить завод стеклокомпозитов и предприятия для производства продуктов питания. Кроме того, есть возможность организовать переработку древесины.

Территория опережающего развития — экономическая зона, где действуют льготы на налоги, упрощенные административные процедуры и другие привилегии для ведения бизнеса.

Сильное наводнение пришло в Иркутскую область в конце июня. Под водой оказались 109 населенных пунктов и около 10,89 тысячи домов. Через месяц в области произошел второй разлив рек. Жертвами наводнений стали 26 человек. Всего пострадали 1,98 тысячи зданий, где проживают 5,42 тысячи жителей.