Территории пляжей в российских регионах могут увеличить из-за пандемии

Пляжей к купальному сезону в регионах России может стать больше. Расширить их территорию предложили в МЧС. Такое решение поможет избежать массового скопления людей на фоне пандемии коронавируса.

«Предлагаемые к открытию пляжи наступившим летом снизят поток отдыхающих примерно в два раза. Связано это с необходимостью соблюдения отдыхающими на пляжах социальной дистанции», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы МЧС РФ.

Чтобы обеспечить социальную дистанцию между людьми на отдыхе у воды, в ведомстве предложили региональным властям увеличить территории пляжей для наибольшего охвата. Арендаторам зон купания рекомендовали оборудовать дополнительные спасательные посты.

Перед открытием купального сезона в МЧС предупредили, что возле воды необходимо пристально следить за детьми и избегать диких пляжей — там никто не чистит дно и нет спасателей.

Ранее синоптики рассказали, что в Черном море купаться пока рано, но уже через неделю вода хорошо прогреется.