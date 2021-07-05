Территориальные требования кандидата в президенты Эстонии оценили в Совфеде

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров рассказал, что Эстония довольно часто поднимает вопрос, связанный с Тартуским договором. На этот раз кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть часть территории по этому документу, написал RT.

Так, по словам Джабарова, данный договор уже давно не действует для России. А причина, почему этот вопрос регулярно поднимается, связана с попыткой «раскачать антироссийские настроения».

Парламентарий добавил, что Эстонии следовало бы не поднимать мифические территориальные вопросы, а налаживать отношения с Россией.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты Эстонии заявил, что России следует «вернуть» республике часть территории.