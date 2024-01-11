Общество 11 января 2024, 13:43 Термин «потребительский экстремизм» призвали запретить в Объединении потребителей России

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Председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин в разговоре с Общественной Службой Новостей объяснил, почему, на его взгляд, термин «потребительский экстремизм» является надуманным, и почему его использование незаконно.

По словам эксперта, под этим термином бизнес прикрывает свои неправомерные действия.

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«С нашей точки зрения, используя термин „потребительский экстремизм“, недобросовестный бизнес прикрывает те нарушения, которые он осуществляет в потребительской сфере, злостно ущемляя интересы граждан», — сказал Корягин.

Потребительский экстремизм — это желание получить определенную выгоду и доход, манипулируя законодательством в корыстных целях, добавил эксперт.