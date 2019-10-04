Термин «коррупционное правонарушение» могут узаконить

Сейчас в законе «О противодействии коррупции» такого определения нет. Из-за этого законодатели не знают, как наказать взяточников и что делать с конфискованными у них деньгами.

«Закон работает уже более 10 лет, но существуют правовые неточности, которые иногда препятствуют его эффективному применению. Речь идет о формулировках и о деталях», — рассказал Александров.

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Он напомнил, что в 2018 году разрешили перечислять в бюджет Пенсионного фонда финансы, полученные от коррупционных правонарушителей. Однако до сих пор такое понятие не прописано в законе. А значит, правомерность зачисления указанных средств сомнительна, отметил сенатор.

Он предлагает закрепить в законе о коррупции понятие «коррупционное правонарушение».

«Коррупция — это продажность власти. Само слово „коррупция“ — это не преступление. Чтобы наказать человека, его деяния должны попасть под конкретное определение», — добавил Александров.

Он предлагает отнести к «коррупционным правонарушениям» действия, за которые предусмотрена уголовная, административная, дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность.