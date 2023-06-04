Общество 04 июня 2023, 21:43 Термин «чайлдфри» призвали в Госдуме перевести на русский язык Депутат ГД Буцкая призвала перевести на русский язык термин «чайлдфри» РИА «Новости»

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Термин «чайлдфри» следует перевести на русский язык в рамках принятой инициативы о госязыке. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая, написало РИА «Новости».

По ее словам, перевод слова русскоязычным гражданам нужен уже сейчас, а не к 2025 году, когда появятся соответствующие словари.

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Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о запрете использования иностранных слов в русском языке. Исключения возможны в случае неимения аналогов. Указ включил нормативные словари, грамматики и справочники, где зафиксируют нормы русского литературного языка в современное время.

По словам главы думского комитета по культуре Елены Ямпольской, вопрос о замене иностранных слов будет актуален к 2025 году. Тогда уже станут доступны нормативные словари.

«Здесь уже законодательно принято, мы уходим от англицизмов, если закон есть, то надо его соблюдать. Зачем ждать 2025 года и за один день пытаться переименовать? Нужно сделать это уже сегодня», — заявила депутат.

Кроме того, в комитете рассматривают запрет распространения пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних. Его авторами стали депутат ГД Эльвира Аиткулова и госсобрание Башкортостана. Они уже вносили такой законопроект осенью 2022 года, но тогда правительство не приняло документ и его отправили на доработку.

«Но в данном случае, я говорила не про законопроект, а про термин [„чайлдфри“]. Давайте его переведем на русский язык, как этого уже требует закон. И что получится? „Я против детей?“, „Свободная от детей“», — сказала Ямпольская.

Она добавила, что мужчина не захочет вступать в отношения с женщиной, которая назовется таким образом. От словосочетания и его носителем «холодом веет», поэтому заводить с ней близкие отношения будет страшно.

Ранее Минтруд РФ заявил о сокращении числа женщин репродуктивного возраста к 2030 году. По словам замминистра труда Ольги Баталиной, сейчас их 12 миллионов, но уменьшится до 7,9 миллиона.