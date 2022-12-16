16 декабря 2022, 14:04
Термальный комплекс со спа-центром планируют построить в Челябинской области
Строительство спа-центра с термальными источниками планируют по инициативе компании бывшего мэра Златоуста Вячеслава Жилина. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Проект строительства спа-центра рассмотрят на публичных слушаниях, после заключения рассмотрят в городской администрации.
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Отмечается, что проект представляет собой современный комплекс со взрослыми, детскими бассейнами и местами для загорания. Спа-центр будет вмещать в себя порядка 300 посетителей.
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Челябинская область
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