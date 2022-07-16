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    16 июля 2022, 23:07

    Терюшков отреагировал на критику тренера Тарасовой в свой адрес

    Депутат Госдумы Терюшков ответил на критику тренера Тарасовой в свой адрес

    Юлия Шелковенко

    Каждый человек в демократическом обществе имеет право высказывать свое мнение, заявил депутат Госдумы Роман Терюшков, комментируя слова тренера Татьяны Тарасовой в свой адрес. Его ответ приводит РБК.

    Терюшков отреагировал на критику тренера Тарасовой в свой адрес

    «Мне странно слышать от Татьяны Анатольевны подобные заявления, потому что ее заслуженный, уважаемый во всем мире отец, человек, который, по сути, основал хоккей, всегда поддерживал свою страну», — пояснил парламентарий.

    Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Он считает, что государство вкладывает большие деньги в подготовку и воспитание атлетов.

    Тарасова раскритиковала эту идею. По мнению тренера, никто не имеет права наказывать спортсмена, пожелавшего представлять другую страну. Ранее Тарасова поделилась прогнозом о возвращении фигуристки Алины Загитовой в большой спорт.