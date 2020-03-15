Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

Об этом депутат рассказала во время программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Я получаю огромную почту, и каждое письмо начинается так: «Спасибо за то, что вы сказали о сохранении Владимира Владимировича (Путин — прим. ред.)» Валентина Терешкова.

Терешкова отметила, что многие россияне помнят, в каком состоянии была страна, когда Путин стал президентом. Она подчеркнула, что с тех пор с Россией произошли большие изменения в лучшую сторону. РФ приобрела огромный авторитет в мире и стала единой. Терешкова отметила, что такой же высокий авторитет среди других мировых лидеров имеет и сам Путин.

11 марта Госдума и Совет Федерации утвердили окончательный текст законопроекта по поправкам в Конституцию. Его поддержали все 85 регионов России. 14 марта Владимир Путин подписал закон об изменениях Конституции. Теперь проверить их соответствие закону должен Конституционный суд страны. Если он не найдет никаких противоречий, состоится всенародное голосование. Оно запланировано на 22 апреля. Президент страны не раз подчеркивал, что окончательную судьбу поправок решат именно граждане России.