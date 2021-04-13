Терьеры отбили дом у медведя в Лос-Анджелесе. Видео

Медведь пробрался в дом жителей Лос-Анджелеса. Ситуация могла закончиться плохо, если бы не собаки, спасшие хозяев от непрошенного гостя. Видео со смелыми псами опубликовал ABC News в Twitter.

Когда хозяева легли спать, к ним в дом пробрался медведь. Он разгуливал по кухне коттеджа до тех пор, пока не услышал лай.

Защищать дом стали терьеры Сквирта и Мэй Мэй. Они напугали медведя лаем и прогнали того с территории коттеджа.

Ранее в городе Салават кошка спасла своих хозяев от нападения змеи. Пресмыкающееся попало в дом из погреба. Ее вместе с ведром картошки принес хозяин дома. Однако кошка быстро почуяла неладное и начала шипеть на ведро.