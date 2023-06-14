Общество 14 июня 2023, 13:44 «Теремок» уйдет с фудкортов в рестораны Основатель сети «Теремок» Гончаров заявил об открытии ресторанов и уходе с фудкортов РИА «Новости»

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«Теремок» решила уйти с фудкортов в торговых центрах и сосредоточиться на ресторанном бизнесе. Такое заявление сделал основатель и управляющий сети быстрого питания Михаил Гончаров в интервью телеканала НТВ.

По его словам, руководство осознало, что кухня их заведений выше тех площадок, на которых она представлена,

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«Сейчас мы стараемся переезжать с фудкортов в собственные рестораны с посадочным залом», — рассказал Гончаров в рамках Петербургского международного экономического форума.

Накануне появилась информация о том, что «Теремок» на ПМЭФ собирается подписать соглашение на два миллиарда рублей об инвестициях в создание и развитие производства в Петербурге. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Петербургский международный экономический форум открылся 14 июня. По данным организаторов, на него съехались представители более чем 130 стран.