Терапевта из Краснодара признали лжеученым года

У Зубаревой 2,5 млн подписчиков в Instagram. Сейчас ее аккаунт закрыт для посторонних пользователей — посты могут видеть только подписчики. В открытом аккаунте «Академии доктора Зубаревой» с примерно 200 тысячами подписчиков рекламируются курсы для снижения веса. Базовый курс из шести видеолекций и трех «медитаций» от Зубаревой стоит 5900 рублей.

Создатели премии отмечают, что книги победительницы продаются «огромными тиражами». В них автор рассказывает читателям «о таких опасностях, как дырявый кишечник, токсичные дезодоранты, зубная паста и пластиковая посуда».

Помимо Зубаревой в финал премии также вышли «пропагандист конспирологических теорий и автор псевдоисторических книг» Николай Стариков и Instagram-блогер Екатерина Филатова, рекламирующая лечение с помощью кофейных клизм, гомеопатии и витамина С.

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Премию организовала комиссия по борьбе с лженаукой при поддержке проекта «Антропогенез.ру». Победителю вручается приз — статуэтка грустного рептилоида. Победительница этого года на церемонию награждения не явилась, и приз остался в оргкомитете.

Наталья Зубарева, по данным портала prodoctorov.ru, в 2010 году начала работать диетологом в Краснодаре. В 2011 году она окончила ординатуру Кубанского государственного медицинского университета, став терапевтом. В 2015 году там же прошла курсы переподготовки по специальности «Диетология», а также курсы повышения квалификации по нутрицевтике — учению о БАДах.