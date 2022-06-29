Терапевт Водовозов рассказал, как пользоваться кондиционером безопасно

Температура на улице и в помещении не должна различаться слишком сильно, а длительное нахождение под холодным потоком воздуха из кондиционера может вызвать проблемы со здоровьем. Об этом в разговоре с RT предупредил врач-терапевт Алексей Водовозов.

«Человек, который длительное время находился под потоком слишком холодного воздуха, будет чувствовать себя разбитым, могут начать болеть мышцы, вполне может развиться шейный или поясничный миозит. Особенно если перед этим вы были на улице, вспотели, а потом вернулись в офис под кондиционер», — сказал врач.

Наутро после такого может оказаться, что вы застудили шею, будет трудно повернуть голову или даже встать с кровати. Нужно помнить, что разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать шести градусов, сильный перепад может навредить, добавил Водовозов.