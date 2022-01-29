Терапевт Водовозов назвал симптомы COVID-19, которые не встречаются при «омикроне»

Некоторые симптомы, которые всегда были у пациентов с ковидом, почти не встречаются у зараженных «омикрон»-штаммом. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

«Коронавирус поражает все органы и системы, тут без вариантов. Хотя есть некоторые наблюдения, которые мы сейчас можем проанализировать и сказать, что существуют небольшие отличия „омикрона“ от прежних штаммов. Например, при нем редко встречается потеря обоняния, а для вариантов до „дельты“ это было распространенным явлением. Зачастую по потере обоняния люди понимали, что больны, и шли сдавать анализы. При „дельте“ это встречалось уже реже, а при „омикроне“ потеря обоняния — это редкость», — рассказал врач.

Кроме того, пациенты, зараженные новым штаммом, почти никогда не жалуются на затрудненность дыхания, добавил он.