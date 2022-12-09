09 декабря 2022, 13:22
Терапевт Тюльпина рассказала, как помощь человеку, который потерял сознание
Терапевт Тюльпина: в случае потери сознания надо действовать оперативно
В случае, если человек потерял сознание, нужно действовать оперативно. Об этом «Пятому каналу» сообщила врач-терапевт Елена Тюльпина.
В первую очередь нужно попытаться поймать человека, чтобы он не травмировался. Далее нужно перенести его в спокойное место и аккуратно уложить, написали «Дни.ру».
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Для того, чтобы привести человека в сознание, можно слегка похлопать его по щекам или брызнуть водой. Когда он очнется, нужно попросить его не вставать в течение получаса, поскольку потеря сознания может повториться.
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