Общество 26 января 2023, 13:22 Терапевт Татьяна Терехова предложила лучшие завтраки для студентов

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Для студентов завтрак очень важен, потому что нередко это единственный полноценный прием пищи у молодых людей. Об этом Life рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Татьяна Терехова.

Она отметила, что завтрак должен быть сбалансированным. Например, хорошим вариантом будет творог с орехами и бананом. Как добавил RT, тем, кто испытывает трудности с желудком, предпочтение лучше отдать овсяной каше.

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«Один из вариантов — это яичница, так как яйца являются неиссякаемым источником энергии, содержат много белка и дают ощущение сытости на долгое время. Так, например, можно пожарить яйца, также обжарить куриную грудку и добавить немного зелени», — подытожила Татьяна Терехова.