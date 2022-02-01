Терапевт Татьяна Налегач рассказала, что должно быть в домашней аптечке

Аптечка есть дома почти у каждого, однако лишь немногие следят за ней должным образом. Терапевт Татьяна Налегач рассказала РИА ФАН, что должно быть в домашней аптечке, как часто нужно проводить ее ревизию и чем опасны просроченные перекись и йод.

«В самой аптечке должны содержаться вспомогательные медицинские изделия, перевязочный материал и, конечно же, лекарственные препараты. К первой группе относятся: термометр, тонометр, для пациентов с сахарным диабетом — глюкометр с тест-полосками, груша-спринцовка, ножницы, пинцет. Из перевязочного материала, который может понадобиться дома, — это бинт двух размеров, стерильные повязки, вата, эластичный бинт и несколько видов пластыря. Как средство от ожогов в аптечке рекомендуется хранить пантенол. В обработке ран не обойтись без перекиси водорода, зеленки и йода», — рассказала специалист.

Кроме того, стоит хранить дома спазмалитики, анальгетики, средства от диарей и пищевых отравлений, а также от простуды.

Аптечка не должна храниться в жарких и влажных местах — например, в ванной комнате. Некоторые препараты нужно хранить в холодильнике — очень важно следовать рекомендациям по хранению, указанным на упаковке. А раз в полгода необходимо проводить ревизию аптечки, проверяя сроки годности и выбрасывая просроченное. Терапевт подчеркнула, что просроченные йод и зеленка становятся очень концентрированными и могут вызвать ожоги, а из перекиси испаряется кислород, делая ее бесполезной.