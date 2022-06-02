Терапевт Серебрянский рассказал о позитивных последствиях пандемии коронавируса

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский считает, что пандемия коронавируса научила людей более серьезно относиться к мерам предосторожности. Об этом он сообщил радиостанции Sputnik.

«У многих изменилось отношение к своему здоровью и здоровью близких. Люди стали бдительнее. Поэтому, если случится новый эпизод, новая волна, россияне более серьезно к этому отнесутся в плане соблюдения мер предосторожности», — добавил врач.

Еще одним положительным итогом пандемии терапевт считает появление иммунитета к возбудителю COVID-19. При этом врач отметил, что его по-прежнему надо укреплять с помощью ревакцинации.

«Прежде всего, постковидный эффект положительный — это формирование иммунитета. Правда, его все еще нужно укреплять (с помощью ревакцинации, — ред.), потому что вирус не убит, он мигрирует между людьми разных стран, материков, и возможны новые вспышки», — заключил Серебрянский.