Общество 20 апреля 2023, 13:34 Терапевт Савельева дала советы, как защититься от укусов клещей Терапевт Савельева: нужно выбирать для отдыха на природе место без сухой травы и веток

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Врач-терапевт Олеся Савельева в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, как защититься от укусов клещей во время отдыха на природе. В первую очередь, специалист порекомендовала надевать светлую однотонную одежду с длинными рукавами.

Вещи, по ее словам, должны плотно прилегать к телу, а волосы — быть убраны под головной убор.

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«Самостоятельный и взаимный осмотры необходимо проводить во время прогулки на природе каждые два часа и еще один раз дома. Особенно тщательно необходимо исследовать участки тела, покрытые волосами», — процитировало utro.ru Савельеву.

Врач также порекомендовала выбирать то место для отдыха на природе, которое предварительно очистили от сухой травы и веток. Репелленты также эффективны в борьбы с клещами, добавила она.