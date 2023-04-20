20 апреля 2023, 13:34
Терапевт Савельева дала советы, как защититься от укусов клещей
Терапевт Савельева: нужно выбирать для отдыха на природе место без сухой травы и веток
Врач-терапевт Олеся Савельева в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, как защититься от укусов клещей во время отдыха на природе. В первую очередь, специалист порекомендовала надевать светлую однотонную одежду с длинными рукавами.
Вещи, по ее словам, должны плотно прилегать к телу, а волосы — быть убраны под головной убор.
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«Самостоятельный и взаимный осмотры необходимо проводить во время прогулки на природе каждые два часа и еще один раз дома. Особенно тщательно необходимо исследовать участки тела, покрытые волосами», — процитировало utro.ru Савельеву.
Врач также порекомендовала выбирать то место для отдыха на природе, которое предварительно очистили от сухой травы и веток. Репелленты также эффективны в борьбы с клещами, добавила она.
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