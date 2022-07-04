Терапевт Романенко перечислила лекарства, которые могут понадобиться в отпуске

Терапевт, семейный доктор, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко рассказала, какие лекарства нужно обязательно иметь с собой в отпуске. Об этом она сообщила радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, в аптечке обязательно нужно иметь жаропонижающие и антигистаминные препараты, а также сорбенты и средства для оказания первой помощи при травмах.

«Еще один необходимый компонент нашей аптечки — жаропонижающие препараты, потому что пора отпусков — это повышенный риск простудных заболеваний, которые сопровождаются повышением температуры. На случай укусов насекомых в вашей аптечке должны быть противоаллергические препараты, желательно третьего поколения, которые лишены таких побочных действий, как сонливость, и которые более безопасны», — сообщила Романенко.

Она также указала на необходимость запастись антисептиками, бинтами и водонепроницаемыми лейкопластырями.

Во время отпуска не стоит забывать и о солнцезащитных средствах для кожи, резюмировала терапевт.