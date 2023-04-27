Общество 27 апреля 2023, 13:10 Терапевт Раменский сообщил, что кошачьи царапины могут стать «воротами» для бактериальных инфекций

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Кошачьи царапины опасны тем, что могут угрожать инфицированием бактериями Pasteurella multocida. Как отметил врач-терапевт Павел Раменский, эти бактерии содержатся на когтях животных, написал сайт NEWS.ru.

Бактерии со временем могут спровоцировать развитие воспаления или даже сепсиса. Чтобы не столкнуться с опасными последствиями для здоровья, медик рекомендовала своевременно обрабатывать раны после царапин, сообщило ИА Nation News.

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Первым делом пострадавшее место следует промыть под водой, а затем нанести дезинфицирующее средство. Если царапина воспалилась или припухла, следует показаться врачу, резюмировал Раменский.