Терапевт объяснил, о каких болезнях говорит частая зевота

«Это может быть признаком болезни сердца и даже онкологии, однако нужно рассматривать каждый случай отдельно», — указал Лишин.

По его словам, следует обратить внимание и на частоту зевания (более 20-25 раз в сутки), поскольку оно не всегда возникает из-за скуки или естественных биологических процессов. Бывают случаи, когда зевота является симптомом опасных болезней.

«Это касается не только пенсионеров, а людей всех возрастов», — подчеркнул врач.