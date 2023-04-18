Общество 18 апреля 2023, 00:54 Терапевт назвала три болезни, которые существую только в интернете Терапевт Кабаненко: ряд болезней существуют только в интернете Freepik

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Некоторые болезни существуют только в интернете, они надуманы. Об этом изданию «Москва 24» рассказала терапевт ЦКБ управления по делам президента России Екатерина Кабаненко. Диагноза «вегетососудистая дистония» нет в медицинском мире, а под терминами «остеохондроз» и «авитаминоз» скрываются совсем другие патологии.

Диагноза «вегетососудистая дистония» нет в международной классификации болезней, его ставят пациентам с метеозависимостью, низким давлением и жалобами на повышенную утомляемость. Эти симптомы относятся к «соматоформной дисфункции вегетативной нервной системы», они могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета, гипотериоза и ряда других заболеваний.

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Остеохондрозом называют любую боль в спине, однако это не так.

«Под этим термином подразумевается очень маленькая группа заболеваний, которая диагностируется, как правило, в педиатрической практике. Например, болезнь Кальве, которая проявляется некрозом тел позвонков и выражается интенсивными болями в спине», — объяснила врач.

Под авитаминозом понимают нехватку витаминов весной, однако этот термин означает полное отсутствие одного или нескольких витаминов. Недостаток витаминов правильно называть гиповитаминоз.