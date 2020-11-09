Терапевт Минздрава оценил эффективность российской вакцины от коронавируса

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалеи, составляет 90%. Об этом заявила главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

«По поручению Минздрава России мы проводим контроль эффективности вакцины „Спутник V“ у граждан, прошедших вакцинацию в рамках гражданского оборота. По нашим наблюдениям, она также составляет более 90%. Появление еще одной эффективной вакцины — это хорошая новость для всех», — приводит РИА «Новости» слова Драпкиной.

Сейчас этот препарат проходит пострегистрационные испытания, в которых примут участие 40 тысяч человек, в том числе пожилые люди из группы риска. Некоторым добровольцам дают плацебо. Президент России Владимир Путин сообщил, что массовая вакцинация россиян начнется в конце 2020 года.

Сегодня американская фармакологическая компания Pfizer сообщила о такой же эффективности вакцины от нового вируса, которую она создала совместно с немецкой BioNTech. Уже в этом году могут произвести до 50 миллионов доз этого препарата.