Общество 07 февраля 2024, 12:23 Терапевт Мамаева назвала обязательную вакцинацию панацеей от кори

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Корь — опасный недуг, осложнения которого могут включать слепоту, проблемы с дыханием, энцефалит, инфекции уха. В беседе с «ФедералПресс» терапевт Ольга Мамаева рассказал, что поможет справиться с нарастающими темпами заболевания.

По словам врача, панацеей в данной ситуации является обязательная вакцинация населения. Только прививки способны спасти от инфекции, пояснила эксперт.

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Она напомнила, что корь сложно диагностировать на ранних стадиях. Именно поэтому больной может заразить большое количество людей.