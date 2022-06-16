Терапевт Лишин рассказал, как правильно делать перерывы в работе

Чтобы перерывы во время рабочего дня позволяли действительно отдохнуть за короткое время, организовывать их нужно правильным образом. Об этом Ura.ru рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

Главное условие эффективного отдыха — смена обстановки.

«Очень сильно вид отдыха связан с тем, какая у вас работа. Если это общение с людьми, то полезно погрузиться в тишину. Отдохнуть в кабинете, где никого нет, где можно просто помолчать, перевести дух. Если работа не связана с коммуницированием с людьми, то тогда полезно будет прогуляться, например, до какого-то кафе, ресторана, который находится вдали от офиса. Можно послушать музыку классическую, посидеть в парке на лавочке, посмотреть на что-то красивое, на солнце», — сказал врач.

Хорошо подойдут и не слишком интенсивные физические нагрузки. Можно сделать зарядку, или, если есть время, ненадолго сходить в тренажерный зал — например, прокатиться на велотренажере.

В перерыве не нужно нагружать себя работой, а также есть слишком много еды — полный желудок может вызвать сонливость и снизить концентрацию внимания.