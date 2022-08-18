Терапевт Лапа порекомендовала отключать кондиционер на ночь

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с РИАМО заявила, что включенный на ночь кондиционер может воспрепятствовать нормальному сну и привести к простудным заболеваниям.

Специалист уточнила, что комфортная для помещения температура — это 24 градуса.

«Во-первых, это дополнительный шум всегда. Мало кто может уснуть под кондиционером. Это первое. Второе — это те же самые условия комфортности: комфортная температура, и дышать лучше, и объем легких раскрывается больше, и инфекции никакой нет дополнительной. И комфортные условия, для того, чтобы находиться (в комнате с включенным кондиционером — ред.) — это 24 градуса», — сказала Лапа.

Вместо кондиционера в летнее время она порекомендовала проветривать помещение.

«Лучше выключать, потому что шум не дает возможности спать в комфорте. <…> Любит наш организм тепло, ему надо все равно укрыться, все равно, чтобы уснуть, свернуться калачиком, нужна температура комфортная — это 24 градуса», — резюмировала медик.