Терапевт Ярцева рассказала, какое мясо не повышает уровня холестерина

Мнение о том, что мясо обязательно повышает уровень холестерина в организме, не соответствует действительности, передала «Вечерняя Москва». Об этом изданию рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

«Необходимо употреблять красное мясо не более трех раз в неделю. Этого количества человеку достаточно, чтобы закрыть потребность организма в железе, белка», — подчеркнула врач.

При этом полезнее всего слабо прожаренные стейки. Употреблять их лучше с растительным гарниром. Такая пища нормализует холестерин и дает максимум полезных веществ.

«Людям с повышенным уровнем холестерина не рекомендовано есть сильно обжаренное и жирное мясо», — добавила Ярцева.