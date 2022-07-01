Терапевт Ярцева объяснила, почему летом может чувствоваться постоянная усталость

Летом люди могут чувствовать усталость, даже если спят по восемь часов в сутки. Это объясняется влиянием солнечного света на организм, рассказала в эфире радио Sputnik врач-терапевт Ирина Ярцева.

«Человек — это существо, физиологически зависимое от солнца, вся его активность связана со светом», — отметила она.

Продолжительность светового дня летом в России очень большая. За зиму люди привыкают поздно ложиться, а в летнее время светать начинает уже в четыре утра, и солнечные лучи влияют на сон человека, делают его менее глубоким. Организм человека активизируется при свете, даже если у него закрыты глаза. Поэтому летом рекомендуется ложиться как можно раньше, чтобы проспать весь период, когда на улице темно.

«Просыпаться раньше летом — это нормально, поэтому надо ложиться раньше, чтобы высыпаться. Я всегда говорю пациентам, что надо высыпаться до того момента, как вас разбудит утреннее солнышко. Тогда будет больше сил на все дела», — посоветовала врач.