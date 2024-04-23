Общество 23 апреля 2024, 11:47 Терапевт Ярцева назвала лучшим видом спорта для ребенка плавание

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Лучше всего отдать ребенка на плавание, этот вид спорт позволит разносторонне развивать его физическое здоровье. Об этом News.ru рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Она отметила, что плавание подходит даже для грудничков. Чем раньше начать занятия, тем крепче будет иммунитет ребенка.

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«Этот вид спорта помогает детям не бояться воды. Также плавание укрепляет иммунитет, закаляет», — отметила Ярцева.

Она также посоветовала подумать о гимнастике. Этот вид спорта также учит ребенка самостоятельности, дисциплине и умению общаться с другими детьми.

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