Терапевт Исаева рассказала, кому опасно находиться на улице в жару

Опаснее всего жара для тех людей, у кого повышенное давление. Об этом для сайта РИАМО рассказала врач-терапевт Ольга Исаева.

«Конечно, это гипертоники, потому риски повышения давления у них высокие. Это, в свою очередь, может сказываться и на состоянии головного мозга, например, привести к острому нарушению мозгового кровообращения, инсультам, инфарктам мозга и нагрузке на сердце, нарушению питания сердца, спазмам коронарных сосудов. То есть в принципе эти люди в группе риска», — объяснила врач.

То, как человек переносит жару, зависит от его индивидуальных особенностей и состояния сердечно-сосудистой системы. У некоторых людей жаркая погода и повышение атмосферного давления вызывают спазмирование сосудов, приводят к скачкам давления.

«Есть люди, которые жару переносят значительно хуже. У некоторых, например, падает давление. Это больше такие вегетатики, с более низкими цифрами давления. Конечно, они больше подвержены кратковременной потере сознания — обмороку», — добавила Исаева.