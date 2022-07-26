Терапевт Исаева рассказала, как нужно питаться в жару

Рацион в жаркую погоду должен состоять из более легкой, нежирной пищи. Жирное, острое и жареное в жару лучше свести к минимуму. Об этом для сайта РИАМО рассказала врач-терапевт Ольга Исаева.

Кроме того, в жару не стоит пить алкоголь, напомнила врач. В рационе должно быть больше овощей и рыбы.

«В такую жару алкоголь стоит исключать в любом случае, пища должна быть более легкая. Не мясная, а такая — растительная. Конечно, исключается жирная, острая, жареная. В большом количестве этого употреблять не нужно, а лучше заменить рыбой. И в основном это тушеные овощи: кабачок, баклажаны, а также продукты, богатые жидкостью, например, арбузы», — цитирует Исаеву «Петербургский дневник».

В жару организм работает иначе — белковые и жирные продукты будут усваиваться хуже, поэтому их количество лучше сократить.

«Белок должен присутствовать, но не в большом количестве. Просто, чтобы не было затруднений в процессе переваривания, потому что энергии на такую жару уходит много, организму тяжело и системы работают немножечко в другом режиме, в более напряженном. А тяжелые продукты могут способствовать ухудшению самочувствия», — объяснила врач.