Терапевт Гончаров рассказал, как бороться с рвотой при COVID-19

Одним из частых симптомов заболевания штаммом «омикрон» является тошнота и рвота. Врач-терапевт Игорь Гончаров рассказал Общественной службе новостей, как бороться с такой неприятностью.

Частая рвота может вызвать обезвоживание, поэтому очень важно поддерживать водный баланс. Чем чаще это происходит, тем больше жидкости нужно пить. То же касается и диареи.

«Главное — не пить [жидкость] большими порциями. Обычно человек сделал один глоток — его вырвало или пронесло. А если пить по чайной ложке или даже по пол-ложки каждые 10-15 минут, выпаивая себя, то рвоты не будет. Этот простой совет помогает поддержать водно-электролитный баланс и не дать повода для рвоты», — объяснил врач.