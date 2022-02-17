Терапевт Гончаров рассказал, в чем особенность ОРВИ после ковида

Если человек заболевает ОРВИ вскоре после ковида, он может чувствовать схожие с ковидными симптомы. Однако это не значит, что любое ОРВИ поле ковида проходит по «ковидному сценарию», рассказал Общественной службе новостей врач-терапевт и кардиолог Игорь Гончаров.

Ковид наносит сильный удар по всему организму — в частности, по свертывающей системе, состоянию сосудов, сердца и по другим системам, отметил врач.

«Если человек болеет ОРВИ, то остаточные явления ковида будут как-то себя проявлять. Но это не спровоцированный респираторной инфекцией синдромы, а продолжение той болезни, которой человек перенес, осложнения после нее. То есть фактически мы видим не проявление ОРВИ по ковидному сценарию, а проявление осложнений от перенесенной коронавирусной инфекции», — объяснил Гончаров.