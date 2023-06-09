Общество 09 июня 2023, 18:14 Терапевт Чиркова: игры в песочнице помогают развить сенсорные навыки у детей

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Во время игр в песочнице у детей развиваются мелкая моторика и сенсорные навыки. Об этом сообщила терапевт Ольга Чиркова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, также подобные игры способствуют развитию когнитивных способностей и правильной речи. Кроме того, в песочнице дети тренируют воображение и приобретают эмоциональные навыки.

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Терапевт отметила, что многие психологи и неврологи в своем практике используют занятия с песком для успокоения гиперактивных детей.