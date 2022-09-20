Терапевт Черкасова порекомендовала «совам» перестраиваться в «жаворонков» | 360°

Все новости

Подмосковье

20 сентября 2022, 17:25

Фермерский фестиваль с конкурсами и дегустациями пройдет в Рузе 1 октября

Подмосковье

20 сентября 2022, 17:24

Свыше миллиона человек посетили фестивали и ярмарки в Подмосковье летом

Реклама

Спорт

20 сентября 2022, 17:22

Сборную России по футболу не допустили к жеребьевке отбора Евро-2024

Мир

20 сентября 2022, 17:17

Играет в свои игры. Эрдоган стремится к образу миротворца и мечтает возродить Османскую империю

Подмосковье

20 сентября 2022, 17:15

Более 50 иллюзионистов приехали на фестиваль магии в Орехово-Зуеве

Подмосковье

20 сентября 2022, 17:01

Произведения Чайковского и Рахманинова исполнят на концерте в библиотеке Красногорска

Подмосковье

20 сентября 2022, 17:00

Лесничие из Волоколамска научили школьников распознавать животных по следам

Путешествия

20 сентября 2022, 16:59

Финляндия запросила у ЕК аннулирование виз россиян после отказа в шенгене

Важное

20 сентября 2022, 16:58

Служащие в армии иностранцы-контрактники смогут получить гражданство России в упрощенном порядке

Общество

20 сентября 2022, 17:03

Терапевт Черкасова порекомендовала «совам» перестраиваться в «жаворонков»

Читать 360tv в

Член Российского общества сомнологов, терапевт София Черкасова в разговоре с ИА НСН рассказала, зачем «совам» перестраиваться на режим «жаворонков». 

Она прокомментировала исследование американских ученых из Университета Рутгерса, которые заявили, что у тех, кто позже ложится и позже просыпается, снижается способность использовать жир для получения энергии. Все это повышает вероятность развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Реклама

«Прежде всего, необходимо начать спать по режиму, хотя бы несколько дней. Далее человек начинает на 15 минут в день вставать пораньше с равным таким шагом. Помогать этой перестройке можно с помощью приема препарата «Мелатонин». Он продается без рецепта в аптеках и создан для того, чтобы помогать людям перестраивать ритмы при проблемах с режимом: после перелетов, при сменном графике работы <...>», - сказала она. 

Реклама

После пробуждения медик порекомендовала россиянам включать свет, который подавляет выработку мелатонина и помогает быстрее взбодриться. Кроме того, она посоветовала выполнять зарядку, чтобы включить систему бодрствования. 

Черкасова указала, что настоящие «совы» составляют не более пяти процентов населения Земли.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама