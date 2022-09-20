Терапевт Черкасова порекомендовала «совам» перестраиваться в «жаворонков» | 360°

Общество 20 сентября 2022, 17:03 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Терапевт Черкасова порекомендовала «совам» перестраиваться в «жаворонков»

Читать 360tv в

Член Российского общества сомнологов, терапевт София Черкасова в разговоре с ИА НСН рассказала, зачем «совам» перестраиваться на режим «жаворонков».

Она прокомментировала исследование американских ученых из Университета Рутгерса, которые заявили, что у тех, кто позже ложится и позже просыпается, снижается способность использовать жир для получения энергии. Все это повышает вероятность развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Реклама

«Прежде всего, необходимо начать спать по режиму, хотя бы несколько дней. Далее человек начинает на 15 минут в день вставать пораньше с равным таким шагом. Помогать этой перестройке можно с помощью приема препарата «Мелатонин». Он продается без рецепта в аптеках и создан для того, чтобы помогать людям перестраивать ритмы при проблемах с режимом: после перелетов, при сменном графике работы <...>», - сказала она.

Реклама

После пробуждения медик порекомендовала россиянам включать свет, который подавляет выработку мелатонина и помогает быстрее взбодриться. Кроме того, она посоветовала выполнять зарядку, чтобы включить систему бодрствования.

Черкасова указала, что настоящие «совы» составляют не более пяти процентов населения Земли.

0 0 0 0 0 0