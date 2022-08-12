Терапевт Бережко порекомендовала не находиться на жаре пожилым людям и людям с лишним весом

Врач высшей категории, член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко заявила, что во время аномальной жары в группе риска в первую очередь находятся пенсионеры, младенцы, люди с лишним весом и с хроническим заболеваниями. Об этом написал сайт РИАМО.

«Высокая температура воздуха оказывает на организм очень негативное воздействие. В это время у людей любого возраста усиливается потоотделение и нарушается водно-солевой баланс», — добавила Бережко.

Избегать высоких температур стоит тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, а также детям до одного года.

«В группу риска входят пожилые люди, люди, страдающие хроническими заболеваниями, имеющие избыточную массу тела, младенцы — дети до года, то есть те, у которых есть изменения со стороны водно-солевого баланса», — резюмировала медик.