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    02 декабря 2021, 13:21

    Терапевт Астафьева рассказала, что делать, если промочили ноги зимой

    Полина Гребенщикова

    Врач-терапевт Марина Астафьева рассказала для сайта телеканала «Звезда» как не заболеть, если зимой во время прогулки промокли ноги. Начать стоит с подбора правильной обуви.

    Терапевт Астафьева рассказала, что делать, если промочили ноги зимой

    «Люди должны взять за правило одеваться по погоде. Сейчас вы не оденете резиновые сапоги, потому что на улице достаточно холодно. При этом иногда я вижу, как родители ведут своих детей именно в резиновой обуви. Я против нее, потому что она портит наши ноги», — сказала врач.

    Если все же резиновой обуви не избежать, она должна быть утепленной. Под резиновый сапог нужно надеть две пары носков — хлопковые и шерстяные. Если ноги промокли, дома их нужно промыть теплой водой.

    «Но не нужно их сразу помещать под горячую воду, это большая ошибка. В ногах в этом случае будет ломота. Всего за несколько минут до этого сосуды были сужены. И когда мы начинаем мыть ноги горячей водой, сосуды резко расширяются и можно почувствовать сильную боль», — предупредила Астафьева.

    После этого ноги нужно просушить и намазать кремом. Полезно будет выпить горячего чая, чтобы согреться, порекомендовала терапевт.