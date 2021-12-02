Терапевт Астафьева рассказала, что делать, если промочили ноги зимой

Врач-терапевт Марина Астафьева рассказала для сайта телеканала «Звезда» как не заболеть, если зимой во время прогулки промокли ноги. Начать стоит с подбора правильной обуви.

«Люди должны взять за правило одеваться по погоде. Сейчас вы не оденете резиновые сапоги, потому что на улице достаточно холодно. При этом иногда я вижу, как родители ведут своих детей именно в резиновой обуви. Я против нее, потому что она портит наши ноги», — сказала врач.

Если все же резиновой обуви не избежать, она должна быть утепленной. Под резиновый сапог нужно надеть две пары носков — хлопковые и шерстяные. Если ноги промокли, дома их нужно промыть теплой водой.

«Но не нужно их сразу помещать под горячую воду, это большая ошибка. В ногах в этом случае будет ломота. Всего за несколько минут до этого сосуды были сужены. И когда мы начинаем мыть ноги горячей водой, сосуды резко расширяются и можно почувствовать сильную боль», — предупредила Астафьева.

После этого ноги нужно просушить и намазать кремом. Полезно будет выпить горячего чая, чтобы согреться, порекомендовала терапевт.