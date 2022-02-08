Терапевт Ашихмин рассказал, как быстрее справиться с постковидным синдромом

Терапевт Ярослав Ашихмин назвал средство, которое может улучшить состояние при постковидном синдроме. Об этом сообщила Lenta.ru.

Он отметил, что лекарств от постковидного синдрома нет. Врач посоветовал заниматься спортом.

«Сегодня мы приходим к тому, что, чем тяжелее болезнь, тем важнее физические нагрузки. Если противопоказаний нет, если самочувствие нормальное, и сердце работает хорошо, и с легкими все нормально, восстановление достигнуто, нужно рекомендовать спорт», — заключил Ашихмин.