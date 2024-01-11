Общество 11 января 2024, 13:42 Терапевт Асанов рассказал, что сохранить тепло в квартире без отопления помогут шторы и ковры

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Сразу в нескольких регионах России при аномально низких морозах случились коммунальные аварии, и люди остались без отопления. Как сохранить тепло в квартире в такой ситуации, News.ru рассказал терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Тимур Асанов.

Он посоветовал первым делом закрыть угловые и нежилые комнаты. Кроме того, помогут расстеленные на полу ковры и плотные шторы от пола до потолка. Также врач посоветовал делать зарядку, одеваться в несколько слоев и не забывать использовать грелки. А вот от алкоголя лучше отказаться.

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«Расширяя сосуды, алкоголь способствует быстрой потере внутреннего тепла. Займитесь выпечкой. Это не только порадует вас и ваших близких, но и повысит температуру в жилище», — отметил специалист.

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