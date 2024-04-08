Общество 08 апреля 2024, 15:31 Терапевт Асанов рассказал, что комары чаще всего кусают людей с первой группой крови

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С наступлением тепла начинается и активность комаров, которые выбирают своих жертв по определенному принципу. Об этом News.ru рассказал терапевт Видновской КБ Минздрава МО Тимур Асанов.

Он объяснил, что комары предпочитают людей с первой группой крови. Кроме того, идеальная жертва для них — те, кто любят щедро надушиться. Кроме того, в группе риска полные люди и спортсмены, тренирующиеся на свежем воздухе.

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«Молочная кислота, вырабатываемая при физических нагрузках, — одно из самых привлекательных соединений для комаров. Частота дыхания, сопутствующая интенсивной тренировке, также является сигналом к действию для назойливых насекомых», — отметил врач.

Он посоветовал обязательно обработать себя средствами от насекомых, если человек собрался позаниматься в парке или сквере.

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